Россиянам рассказали, как поступить после потери или кражи смартфона

Так, эксперт отметил, что уже после покупки устройства необходимо предпринять меры безопасности — включить режим “Найти телефон”. Это позволит физически выявить геолокацию потерянного или украденного смартфона, что дает надежду на его нахождение.

“Кроме того, с помощью этого режима можно заблокировать удалённо телефон, по сути, превратив его в кирпич, чтобы вор или человек, который его нашёл и не сдал ни в полицию, ни владельцу, не смог им серьёзно воспользоваться”, — рассказал Лукацкий.

При потере или краже смартфона в первую очередь необходимо сменить пароли на всех сервисах, которыми пользовался владелец, в особенности связанных с онлайн-банкингом.