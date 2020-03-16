Россиянам рассказали, как повысить уровень защиты компьютера при удаленной работе

По словам эксперта, россиянам желательно сразу же сменить пароль для Wi-Fi-роутера дома, а также проверить, включены ли переадресация портов и набор сетевых протоколов в настройках роутера.

”Сети настолько надежны, насколько безопасно их самое слабое соединение. Важно убедиться, что все устройства, подключенные к сети, защищены — они могут быть потенциальными шлюзами для киберпреступников для доступа к другим устройствам, подключенным к домашней сети”, — рассказала Балу в разговоре с российским изданием.

Также она напомнила, что киберпреступники питают особую любовь к использованию самых актуальных проблем нашей жизни для рассылки фишинговых писем. Поэтому эксперт просит людей, работающих из дома, быть еще внимательней в вопросе перехода по различным ссылкам.