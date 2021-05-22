Россиянам рассказали, как правильно хранить криптовалюту

Так, не стоит использовать личный почтовый аккаунт для регистрации на криптобиржах или криптовалютных сервисах. Как пишет РБК, также не стоит использовать свой личный номер телефона для тех же целей.

Вместе с тем эксперты советуют распределять активы при инвестировании в криптовалюту и её хранении. Не стоит хранить на криптобиржах большие суммы. Последнее важно, так как всегда присутствует риск взлома как самой площадки, так и вашего аккаунта.

Если вы хотите приобрести цифровые монеты на долгосрочную перспективу, то лучшим решением будет хранить их на холодном (аппаратном) кошельке.