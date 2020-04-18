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Сегодня 09:31
Россиянам рассказали, как правильно носить медицинскую маску
Выяснилось, что ее можно носить любой стороной
Представители МЧС РФ рассказали россиянам о том, как правильно носить медицинскую маску. Так, согласно данным Министерства, защитную маску можно носить абсолютно любой стороной, ведь ключевым моментом является плотность ее прилегания ко рту и носу.
”Нельзя все время носить одну и ту же маску, тем самым вы можете инфицировать дважды сами себя. Какой стороной внутрь носить медицинскую маску - не принципиально”, - рассказали в МЧС. Помимо плотности прилегания маски необходимо убедиться в отсутствии зазоров.
Кроме того, во время ее снятия нужно ограничить прикосновение рук к ее поверхности. Однако в том случае, если это все таки произошло ведомство рекомендует тщательно промыть руки либо мылом, либо средством на основе спирта. Также в МЧС рассказали о том, что повторное ношение одноразовой маски категорически запрещено.