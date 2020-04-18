Россиянам рассказали, как правильно носить медицинскую маску

”Нельзя все время носить одну и ту же маску, тем самым вы можете инфицировать дважды сами себя. Какой стороной внутрь носить медицинскую маску - не принципиально”, - рассказали в МЧС. Помимо плотности прилегания маски необходимо убедиться в отсутствии зазоров.

Кроме того, во время ее снятия нужно ограничить прикосновение рук к ее поверхности. Однако в том случае, если это все таки произошло ведомство рекомендует тщательно промыть руки либо мылом, либо средством на основе спирта. Также в МЧС рассказали о том, что повторное ношение одноразовой маски категорически запрещено.