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Россиянам рассказали, как правильно общаться с телефонными мошенниками
Как оказалось, это не так уж и сложно
Директор финтех-компании TWINO Ашот Торосян рассказал о том, как правильно общаться с телефонными мошенниками. По его словам, главное — не поддаваться эмоциям, на которые злоумышленники пытаются вывести потенциальных жертв.
Также эксперт предложил сбросить трубку и самостоятельно перезвонить банк, если собеседник представился представителем этого самого банка, передает слова эксперта агентство Прайм. Еще одной действенной тактикой в беседе с мошенниками, специалист назвал задавание множества уточняющих вопросов, ответ на которые может знать только настоящий работник банка.
Если хорошее воспитание не позволяет это сделать, можно перевести разговор в шутку. Тогда мошенники поймут, что их план раскрыт и прекратят разговор.
Торосян также подметил, что в момент разговора не стоит психовать или грубить собеседнику — это вряд ли как-то повлияет на злоумышленника, но зато он частично добьется своего, выведя вас на эмоции.