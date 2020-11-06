Россиянам рассказали, как протекает повторное заражение COVID-19

Специалист поделилась, что встречала в своей практике случаи, когда недавно переболевший коронавирусом пациент вновь сталкивался с болезнью. Отмечается, что повторное инфицирование COVID-19 может случится уже спустя три месяца - это время жизни антител в организме.

Что касается течения болезни при повторном заболевании, оно, по словам Трифоновой, проходит так же, как и первичное инфицирование. Таким образом, быть уверенным в том, что болезнь проходит более тяжело или же напротив, легче - не следует.

В России за все время пандемии коронавирусом заболели 1 733 440 человек. Из них выздоровело 1 296 124 человек, а умерло - 29 887. За последние сутки было зафиксировано рекордное число заразившихся в стране за сутки - 20 582 человек.