Наука и технологии
Сегодня 13:00
Россиянам рассказали, как распознать “бессимптомное” течение COVID-19
На это может намекать изменение вкуса и потеря обоняния
Врач-биофизик Нелли Соседова рассказала россиянам, как распознать “бессимптомное” течение COVID-19.
Об этом специалист сообщила в беседе с радио Sputnik. Так, по словам Соседовой, заподозрить коронавирус можно при потере обоняния и изменении вкуса без дополнительных проявлений.
Еще один критерий: если кто-то болел в окружении, нужно прислушаться к себе — вероятность повышается. Третье: можно сделать быстрый тест на антитела — иммунохроматографический. Его можно делать в домашних условиях, на предприятиях.
Специалист поделилась, что если у человека не клинической картины, однако результаты анализа показали наличие антител - человек переболел коронавирусной инфекцией бессимптомно и получил иммунитет к COVID-19.
Врач также отметила, что выявить коронавирус можно путем прохождения компьютерной томографии, которая наглядно покажет изменения в легких.