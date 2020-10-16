Россиянам рассказали, как распознать “бессимптомное” течение COVID-19

Специалист поделилась, что если у человека не клинической картины, однако результаты анализа показали наличие антител - человек переболел коронавирусной инфекцией бессимптомно и получил иммунитет к COVID-19.

Врач также отметила, что выявить коронавирус можно путем прохождения компьютерной томографии, которая наглядно покажет изменения в легких.