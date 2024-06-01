Россиянам рассказали, как распознать дипфейк

Россиянам рассказали, как распознать дипфейкДля этого рекомендуется попросить собеседника провести рукой перед лицом
Эксперт из «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов объяснил, что для распознавания дипфейков во время видеозвонка нужно обращать внимание на несколько признаков, таких как поведение собеседника и качество изображения. Он предложил попросить собеседника выполнить несколько неожиданных действий, например, повернуть голову или поднести руки к лицу, чтобы убедиться в его реальности.
Голованов также прокомментировал планы Банка России по использованию видеоидентификации клиентов банков. По его мнению, основной риск заключается в возможности злоумышленников быстро открывать счета для мошеннических операций, так как им не придётся лично посещать банк. Эта технология может быть использована не только для идентификации клиентов, но и для проведения трансграничных платежей, что может существенно изменить финансовую сферу.