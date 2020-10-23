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Россиянам рассказали, как распознать использование ноутбука посторонними
Сделать это можно не только изучив вкладку "история" в браузере
Издание Planet Today опубликовало материал, в котором были перечислены методы распознать использование ноутбука посторонними. Так, для этого можно воспользоваться изучением вкладки "история" в браузере и не только.
Второй способ выяснить, что кто-то пользовался компьютером, можно с помощью вызова в системе последних открытых документов. Сделать это можно путем синхронного нажатия клавиш Win и R, с последующим набором в появившейся строке команды recent. Далее команду следует подтвердить клавишей Enter, что повлечет за собой вывод на экране папки с файлами, с которыми нескольким ранее происходили изменения.
Для того, чтобы выяснить еще больше информации о совершенных на компьютере действиях можно прибегнуть к специальным программам. Также для этого можно изучить имеющие расширение .pf файлы, расположенные в папке Prefetch в каталоге Windows, поскольку именно они формируются при первом запуске ПО, обновляясь при новом запуске.