Россиянам рассказали, как распознать использование ноутбука посторонними

Второй способ выяснить, что кто-то пользовался компьютером, можно с помощью вызова в системе последних открытых документов. Сделать это можно путем синхронного нажатия клавиш Win и R, с последующим набором в появившейся строке команды recent. Далее команду следует подтвердить клавишей Enter, что повлечет за собой вывод на экране папки с файлами, с которыми нескольким ранее происходили изменения.

Для того, чтобы выяснить еще больше информации о совершенных на компьютере действиях можно прибегнуть к специальным программам. Также для этого можно изучить имеющие расширение .pf файлы, расположенные в папке Prefetch в каталоге Windows, поскольку именно они формируются при первом запуске ПО, обновляясь при новом запуске.