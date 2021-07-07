Россиянам рассказали, как распознать мошеннический сайт

Так, по словам эксперта, в первую очередь заподозрить сайт злоумышленников можно по орфографическим ошибкам и подозрительным символам, заменяющим настоящие буквы в URL-адресах. Отмечается, что для этого способа мошенники регистрируют доменные имена, похожие на популярные сайты, однако с ошибками.

Также для того, чтобы понять, что сайт вредоносный, можно проверить его специальными онлайн-инструментами. К таким можно отнести Safe Browsing site status, VirusTotal и Whois. Еще заподозрить зловредный сайт можно с помощью проверки ресурса политики конфиденциальности и протокола HTTPS.

“Чтобы удостовериться, подтвержден ли сертификат и выдан ли он надежной организацией, можно нажать на значок замка в адресной строке браузера”, — заключил эксперт.