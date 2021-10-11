Россиянам рассказали, как распознать недостаток соли в организме и чем он опасен

Диетолог сообщила, что из-за недостатка в рационе человек может столкнуться с физическим недомоганием, а также проблемами со здоровьем. Кроме того, организм человека нуждается в соли, поскольку он участвует в обменных процессах на уровне клеток. С помощью содержащихся в соли минералов происходит поддержка баланса электролитов, к которым относится натрий.

Заподозрить дефицит соли можно с помощью ряда симптомов. В частности, человек может столкнуться с головной болью, головокружением, слабостью, тошнотой, нестабильной гемодинамике и проблемами с сердцем.

Отметим, что согласно рекомендациями ВОЗ, человеку требуется потреблять не более двух граммов натрия в день, что равноценно пяти граммам поваренной соли.

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