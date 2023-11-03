Россиянам рассказали, как сделать поездки на такси дешевле

Россиянам рассказали, как сделать поездки на такси дешевлеАгрегаторы такси назвали четыре действенных способа
Российские агрегаторы такси рассказали, как сэкономить на поездках
Чтобы сэкономить на поездках на такси, есть несколько умных ходов, которые могут сделать вашу поездку дешевле. Один из способов — избегать пиковых часов, когда спрос на такси самый высокий. В будни, это обычно утренние часы с 6:30 до 9:00, а вечером, когда люди возвращаются с работы, с 17:00 до 19:00.
Важно также помнить, что в выходные дни уехать на такси может быть дешевле утром, и стоит избегать пятничных вечеров, когда спрос высок до 23:00. Сэкономить можно, заказывая такси через приложение, а не по телефону.
Есть и другие способы экономии, такие как использование кэшбека от банков на поездки и поиска скидочных промокодов в сети. Также уехать из мест с высокой загруженностью может оказаться дешевле, так как в малонаселённых районах водители не будут «дежурить» в ожидании заказов. В целом, дешевле всего заказывать такси в менее загруженное время, как днём и ночью в будни, и в дневные часы в выходные.