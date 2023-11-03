Россиянам рассказали, как сделать поездки на такси дешевле

Чтобы сэкономить на поездках на такси, есть несколько умных ходов, которые могут сделать вашу поездку дешевле. Один из способов — избегать пиковых часов, когда спрос на такси самый высокий. В будни, это обычно утренние часы с 6:30 до 9:00, а вечером, когда люди возвращаются с работы, с 17:00 до 19:00.

Важно также помнить, что в выходные дни уехать на такси может быть дешевле утром, и стоит избегать пятничных вечеров, когда спрос высок до 23:00. Сэкономить можно, заказывая такси через приложение, а не по телефону.

Есть и другие способы экономии, такие как использование кэшбека от банков на поездки и поиска скидочных промокодов в сети. Также уехать из мест с высокой загруженностью может оказаться дешевле, так как в малонаселённых районах водители не будут «дежурить» в ожидании заказов. В целом, дешевле всего заказывать такси в менее загруженное время, как днём и ночью в будни, и в дневные часы в выходные.