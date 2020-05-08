Россиянам рассказали, как сделать покупки в онлайн-магазинах безопасными

Так, специалисты отметили, что полагаться на неизвестные онлайн-сервисы не стоит. Кроме того, перед оформлением заказа необходимо ознакомиться с отзывами. В Роспотребнадзоре также посоветовали подключить услугу смс-уведомлений о действиях с картой, а после интернет-покупок запрашивать чеки.

”Оформите отдельную карту для онлайн-оплаты. Лучше, если она будет виртуальной... Такую карту привязывают к счету основной карты, но у нее другие данные. На нее целесообразно переводить сумму, нужную для оплаты конкретной покупки. Даже если мошенники получат данные карты, забрать с нее деньги они не смогут”, - рассказали эксперты.

По словам представителей ведомства, доверять можно сайтам, на которых действуют протоколы безопасности. Распознать такие сайты можно благодаря наличию зеленого замочка в адресной строке. Также эксперты порекомендовали ограничить оплату покупок во время подключения к общедоступной сети Wi-Fi.