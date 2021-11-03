Россиянам рассказали, как себя вести при шантаже с разглашением личных данных

По словам эксперта, в этом случае не стоит вестись на просьбы манипулятора и выполнять их. Первым делом стоит проанализировать обстоятельства и требования, выполнения которых манипулятор ждет от жертвы. Так, если требования касаются денег, то в данном случае их можно расценить как вымогательство или мошенничество.

Бывают и ситуации, когда пользователь без согласия собеседника зафиксировал в личной интернет переписке что-то интимное, а впоследствии, в оффлайне, требует совершить "действия неимущественного характера".

“В этом случае подобное деяние может быть квалифицировано как незаконный сбор сведений о частной жизни лица, под которым понимаются умышленные действия, состоящие в получении этих сведений любым способом, например, путем личного наблюдения, прослушивания, в том числе с фиксированием информации аудио-, видео-, фотосредствами, то есть речь идёт о совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.137 УК РФ”, — объяснил эксперт.