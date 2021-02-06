Россиянам рассказали, как снизить активность звонков с рекламой

Ограничить постоянные автодозвоны можно путем блокировки всех входящих звонков с неизвестных номеров. В смартфонах Apple это можно сделать перейдя в “Настройки”, нажав на графу “Телефон” и активировав функцию “Заглушение неизвестных”. На Android-смартфонах это осуществляется путем активации режима “Не беспокоить” и настройки блокировки звонков с незнакомых номеров. Однако специалист отметил, что это решение проблемы является спорным.

”Что точно не нужно делать — так это общаться с теми, кто звонит вам с рекламным предложением. Однажды потратив несколько минут на ненужный разговор, вы подписываетесь на то, что таких звонков будет с каждым днем все больше. Снизить активность спамеров поможет только полное игнорирование таких звонков”, — сообщил Закарян.

Для решения этой проблемы также можно обратиться к оператору, загрузить специальное определяющее номера приложение и перейти на звонки в мессенджерах.