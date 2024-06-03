Россиянам рассказали, как создать надёжный пароль

Главный эксперт из «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов предложил простой способ делать пароли надёжными и уникальными. Он советует добавлять к названию ресурса какое-то особое слово из детства, которое запомнил только пользователь. Это может быть фраза или слово, изменённое с помощью различных символов, чтобы пароль был трудно угадать.

Важно помнить, что каждый пароль должен быть уникальным для каждого ресурса. Кроме того, существуют менеджеры паролей, которые генерируют и хранят пароли за пользователя. Важно выбирать такие приложения, которые обеспечивают дополнительную защиту, например, двухфакторную аутентификацию.

Голованов также предупредил о рисках хранения паролей в менеджерах паролей. Если пользователь потеряет доступ к такому приложению, все созданные пароли могут быть скомпрометированы. Поэтому важно не сообщать пароли никому, не записывать их и не хранить в ненадёжных местах.