Россиянам рассказали, как создать надёжный пароль

Для надежной защиты онлайн-аккаунтов крайне важно создавать сложные пароли. Эксперты рекомендуют использовать комбинации не менее 16 символов, включая заглавные и строчные буквы, цифры и специальные символы, например «&, ., /, -». Это делает пароль максимально устойчивым к взлому.

Для управления паролями специалисты советуют не использовать встроенные хранилища браузеров, так как они не обеспечивают достаточной безопасности. Рекомендуется выбирать бесплатные менеджеры паролей, такие как BitWarden для различных платформ и 1Password для пользователей Mac. Также важно включить двухфакторную аутентификацию с одноразовыми кодами для дополнительного уровня защиты.

Следуя этим простым правилам, можно значительно укрепить безопасность своих онлайн-аккаунтов и защитить личные данные от несанкционированного доступа. Эксперты также подчеркивают важность использования уникальных паролей для каждого аккаунта и регулярную смену паролей, особенно для критически важных учетных записей, чтобы минимизировать риски утечек данных и взлома.