Россиянам рассказали, как улучшить качество звонков на iPhone

Apple уже выпустила обновление iOS 16.4, которое включает функцию Voice Isolation для улучшения звучания телефонных разговоров. Эта функция позволяет изолировать ваш голос от фоновых шумов, делая разговор более чистым и понятным.

Чтобы включить Voice Isolation, вам нужно выполнить несколько простых шагов во время разговора: сделайте свайп снизу вверх, откройте Центр управления, выберите режим микрофона и активируйте Voice Isolation. Это облегчит ваш разговор, уменьшив влияние фоновых шумов, таких как лай собаки или шум строительства.

Кроме того, есть ещё одна функция, Wide Spectrum, которая усиливает фоновые звуки без изменения вашего голоса. Хотя в настоящее время она доступна только для FaceTime, в будущем она может стать доступной и для телефонных звонков, обеспечивая более ясную передачу звука для всех участников разговора.