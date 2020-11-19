Россиянам рассказали, как уменьшить риск заражения COVID-19 дома

Так, по словам специалиста, важным фактором для уменьшения вероятности заражения коронавирусом дома является вентиляция. Она, по словам вирусолога, представляет из себя самый эффективный способ дезинфекции закрытых помещений. Также уменьшения риска инфицирования можно добиться влажной уборкой. Чепурнов также порекомендовал россиянам стирать вещи предназначенными для спортивной одежды порошками, поскольки они имею в составе добавки для дезинфекции. Следует также озаботиться о минимизации скученности людей в доме.

В России за все время пандемии коронавирусом заболело 2 015 608 человек. Из них вылечилось 1 526 656, а умерло 34 850. За последние сутки было зафиксировано 23 610 новых случаев инфицирования.