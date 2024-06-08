Россиянам рассказали, как увеличить время работы iPhone

Россиянам рассказали, как увеличить время работы iPhoneНа одном заряде аккумулятора
Эксперты дали совет, как увеличить время работы iPhone без подзарядки. Они рассказали, что вибрация клавиатуры смартфона сильно влияет на заряд батареи. Отключив эту функцию в настройках, можно значительно продлить время автономной работы iPhone.
Чтобы это сделать, нужно зайти в «Настройки», выбрать раздел «Звуки, тактильные сигналы», а затем выключить «Отклик клавиатуры». Многие пользователи, применив этот лайфхак, заметили, что заряд батареи стал дольше держаться, что особенно полезно в течение рабочего дня.
Этот совет особенно актуален для обладателей стандартных моделей iPhone и iPhone Pro, где ёмкость аккумулятора часто меньше, чем у версий Plus и Pro Max. Поскольку вибрация клавиатуры не приносит дополнительной пользы, её отключение позволяет сэкономить заряд и использовать смартфон более эффективно.