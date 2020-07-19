Россиянам рассказали, как вакцина от коронавируса может повлиять на другие прививки

Так, согласно данным эксперта, вакцина от коронавируса не должна негативно сказаться на введение другие прививок. Более того, некоторые прививки не способны “наложиться друг на друга”. Однако отмечается, что вводить новую вакцину следует спустя 2-3 недели после ввода предыдущей. ”Наша иммунная система очень умная, поэтому данного времени ей будет достаточно, чтобы сориентироваться, как себя правильно повести с новыми антигенами, которые мы вводим в виде вакцины”, — поделился специалист, отметив, что негативных последствий, в случае сочетания прививок, образоваться не должно.

Напомним, что в России, на сегодняшний день, выявлено порядка 771 546 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Из них выздоровело 550 344 человек, а умерло 12 342.