Россиянам рассказали, как выбрать сервис по ремонту смартфона

Прежде чем отдавать смартфон в ремонт специалист порекомендовал самостоятельно проверить, что могло стать причиной поломки. ”Например, если аппарат намертво завис, можно поискать комбинации перезагрузки, а если упал и не включается, можно аккуратно разобрать и посмотреть, не отошла ли батарея. Это примеры частых мелких проблем, которые сервисные центры выдают за серьезные, требующие полноценного ремонта”, – рассказал Рябинин.

Эксперт также предостерег, что некоторые сервисы могут устанавливать в устройство неоригинальные детали, а также менять оригинальные на другие. Помимо прочего некоторые мастера пытаются купить смартфон, наврав, что устройство не поддается ремонту. Также до обращения в сервис стоит сделать копию данных во избежание попадания ее к посторонним людям. Рябинин посоветовал серьезно отнестись и к изучению отзывов о сервисе, в котором запланирован ремонт смартфона.