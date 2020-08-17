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Россиянам рассказали, как выбрать смартфон для ребенка

Эксперт перечислила критерии, на которые необходимо обращать внимание при выборе
Руководитель отдела категорийного менеджмента сервиса Яндекс.Маркет Елена Кузнецова рассказала россиянам, как выбрать смартфон для ребенка.

Специалист отметила, что при выборе устройства для ребенка, учащегося в младших классах и старших, необходимо рассматривать разные критерии. Кроме того, необходимо брать в расчет нужды самого ребенка. В частности, если школьник не проявляет интереса к мобильным играм - можно остановить свой выбор на кнопочных защищенных моделях. В целом же, в число основных критериев, на которые стоит обратить внимание, по мнению эксперта, вошли доступность, надежность, а также емкость аккумулятора.

При выборе смартфона для детей постарше, по словам эксперта, необходимо рассматривать современность процессора, фотовозможности, емкость аккумулятора, а также наличие NFC. Кузнецова перечислила модели смартфонов, которые, по ее мнению, являются оптимальными вариантами. В список вошла модель Xiaomi Redmi Note 9S, Xiaomi Redmi Note 9S и Samsung Galaxy M21.