Россиянам рассказали, как выбрать смартфон для ребенка

Специалист отметила, что при выборе устройства для ребенка, учащегося в младших классах и старших, необходимо рассматривать разные критерии. Кроме того, необходимо брать в расчет нужды самого ребенка. В частности, если школьник не проявляет интереса к мобильным играм - можно остановить свой выбор на кнопочных защищенных моделях. В целом же, в число основных критериев, на которые стоит обратить внимание, по мнению эксперта, вошли доступность, надежность, а также емкость аккумулятора.

При выборе смартфона для детей постарше, по словам эксперта, необходимо рассматривать современность процессора, фотовозможности, емкость аккумулятора, а также наличие NFC. Кузнецова перечислила модели смартфонов, которые, по ее мнению, являются оптимальными вариантами. В список вошла модель Xiaomi Redmi Note 9S, Xiaomi Redmi Note 9S и Samsung Galaxy M21.