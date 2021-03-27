Россиянам рассказали, как вычислить мошенника на сайте знакомств

Эксперт отметил, что злоумышленники более-менее предсказуемы в своем поведении и большинство их них являются попрошайками. Так, если на этапе знакомства человек начинает рассказывать подробности своих трудностей, с просьбой оказать финансовую помощь, можно считать такого собеседника мошенником.

Помимо прочего распознать злоумышленника можно и по фейковых снимках на странице.

”Чаще всего это женщины, которые попрошайничают у мужчин, реже бывает наоборот. Никаких сложных моделей манипуляции они не используют, чаще всего просто рассказывают какую-нибудь слезливую историю о том, что заболела бабушка, заболел ребенок, лишился работы. Дальше следует прямое предложение перевести деньги на карту или на телефон”, — поделился эксперт.

Заподозрить мошенника можно и в том случае, если собеседник предлагает сразу же перейти с сайта знакомств в мессенджер. Дело в том, что в сервисе есть системы безопасности, способные обнаружить злоумышленника, тогда как в мессенджерах диалоги пользователей не контролируются.