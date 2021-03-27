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Наука и технологии
Сегодня в 11:03

Россиянам рассказали, как вычислить мошенника на сайте знакомств

Насторожить должна просьба перевести деньги
Директор сервиса знакомств "Мамба" Ярослав Сергеев рассказал россиянам, как вычислить мошенника на сайте знакомств.

Эксперт отметил, что злоумышленники более-менее предсказуемы в своем поведении и большинство их них являются попрошайками. Так, если на этапе знакомства человек начинает рассказывать подробности своих трудностей, с просьбой оказать финансовую помощь, можно считать такого собеседника мошенником.

Помимо прочего распознать злоумышленника можно и по фейковых снимках на странице.

”Чаще всего это женщины, которые попрошайничают у мужчин, реже бывает наоборот. Никаких сложных моделей манипуляции они не используют, чаще всего просто рассказывают какую-нибудь слезливую историю о том, что заболела бабушка, заболел ребенок, лишился работы. Дальше следует прямое предложение перевести деньги на карту или на телефон”, — поделился эксперт.

Заподозрить мошенника можно и в том случае, если собеседник предлагает сразу же перейти с сайта знакомств в мессенджер. Дело в том, что в сервисе есть системы безопасности, способные обнаружить злоумышленника, тогда как в мессенджерах диалоги пользователей не контролируются.