Россиянам рассказали, как вычислить поддельный QR-код

Так, по словам экспертов, сотрудники общепита в Москве и Московской области, ответственные за проверку QR-кодов у клиентов, должны сверять имя домена, на который ведет ссылка с кода. В данном случае правильным адресом является immune.mos.ru. Кроме того, нужно обращаться внимание и на иконку “замка”, расположенную слева от ссылки.

“Как правило, мошенники используют домены, которые похожи на официальные, поэтому их легко перепутать. Вот некоторые примеры поддельных адресов: mos.immune.ru, immune.moss.ru, immnune.mos.biz. При этом сама страница может на 100% копировать содержание официального столичного портала”, — поделился ESET.

Отмечается также, что если по переходе на ссылку с кода отображается адрес immune.mos.ru, но без замка, в то время как в адресе протокол http, а не https, то это тоже считается подлогом.

Проверить ссылку можно и с помощью специальных сервисов — Whois и VirusTotal.