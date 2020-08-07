Россиянам рассказали, как заподозрить опасность родинки

Так, по мнению эксперта, людям в обязательном порядке необходимо контролировать родинки. В первую очередь данным вопросом стоит заняться тем, у кого имеются большие родинки. Также Комаровский перечислил пять возможных симптомов, которые, мягко говоря, намекают человеку, что ему стоило бы пройти соответствующее обследование.

”Родинка должна быть круглой или овальной формы. Симметричной. Если она несимметричная, то показываемся доктору”, — заявил врач. Помимо этого, он отметил, что края родинок обязательно должны быть ровными и однородными по своему цвету. ”Наконец, последний пункт — динамика. Насколько быстро изменяются размеры. Родинка, которая быстро растет, нуждается в осмотре врача”, — заключил Комаровский, заканчивая обсуждение родинок.