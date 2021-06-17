Россиянам рассказали, как заподозрить опасный нагрев компьютера

Руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов поделился, что во время работы техника может перегреваться, и это нормально. В то же время, повышение температуры воздуха и прочие факторы могут негативно отразиться на работе компьютера или смартфона. В этой связи специалист порекомендовал ограничить пребывание ноутбука при жаре в автомобиле или под воздействием солнечных лучей. Помимо прочего нужно озаботиться о том, чтобы в отверстие устройства не попадал мелкий мусор.

Заподозрить опасный перегрев компьютера, в свою очередь, можно благодаря постоянному шуму, издаваемому из корпуса. Намекать на него может и обратная ситуация — отсутствие каких либо звуков. Также говорить о нагреве может падение частоты кадров в играх, резкое отключение устройства, а также быстрое падение уровня заряда.