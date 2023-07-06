Россиянам рассказали, как зарегистрироваться в новой соцсети создателя Facebook*

Новая социальная сеть Threads, разработанная создателями Instagram*, доступна для загрузки в российской версии AppStore на iPhone. Однако, для использования Threads на территории России требуется подключение к VPN-сервисам.

Когда вы пытаетесь войти и зарегистрироваться в Threads, появляется сообщение: «Проверьте подключение к интернету и повторите попытку позже». Однако, если вы используете VPN-сервис, вы сможете успешно пройти процесс регистрации в Threads.

Приложение было выпущено для мобильных операционных систем Android и iOS в ночь на 6 июля. По одной из версий, необходимость в использовании VPN связана с тем, что аккаунт Threads связан с профилем в Instagram*.

Глава Meta*, Марк Цукерберг, представил Threads и объяснил его суть перед запуском проекта. Threads — это новая социальная сеть, основанная на Instagram, которую называют конкурентом социальной сети Twitter, созданной Илоном Маском. Приложение имеет схожий дизайн с Twitter и работает по похожим принципам: пользователи могут оставлять короткие посты, к которым можно добавлять фотографии, видео и ссылки.

Вскоре после анонса Threads Илон Маск вызвал Марка Цукерберга на поединок по правилам MMA. Через неделю миллиардеры заявили, что серьёзно планируют провести поединок в октагоне.

Полноценный запуск Threads запланирован на 6 июля в 17:00 по московскому времени.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и её деятельность запрещена на территории России