Россиянам рассказали, как защитить аккумулятор смартфона от перегрева

Спустя пару лет использования большинство смартфонов начинают перегреваться, как отмечает эксперт в области IT Никита Мокеев. Причины могут быть разные: слабая система охлаждения, износ деталей, ошибка в программном обеспечении или даже вирусы.

Перегрев гаджета может привести к ускоренному износу его компонентов, особенно аккумулятора. Если перегрев станет критическим, это может привести к серьезным проблемам, вплоть до выхода устройства из строя или его воспламенения.

Решение проблемы перегрева зависит от его причины. Если дело в аппаратных проблемах, то следует ограничить использование устройства, не перегружать его, и бережно относиться к нему. В случае программных ошибок лучше обратиться в сервисный центр для профессионального решения проблемы.