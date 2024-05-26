Россиянам рассказали, как защитить гаджеты при использовании общественного Wi-Fi

Мошенники давно знают, что подключение к незащищённым Wi-Fi сетям может быть им выгодно. Они могут легко перехватывать данные пользователей, такие как пароли и информацию о банковских картах. Чтобы избежать таких угроз, Ксения Кокорева, руководитель команды информационной безопасности Почты Mail.ru, даёт несколько советов.

Один из таких советов — быть осторожным с общественными точками Wi-Fi. Мошенники могут создавать фальшивые точки доступа, чтобы перехватывать данные пользователей. Поэтому важно проверять легитимность сети, прежде чем подключаться к ней.

Для защиты от угроз Кокорева также рекомендует использовать специальные приложения с виртуальной сетью и быть внимательным при вводе чувствительной информации. Она советует избегать ввода паролей и банковских данных при подключении к общественным Wi-Fi сетям и обновлять программное обеспечение на устройствах для повышения защиты.