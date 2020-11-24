Россиянам рассказали, как защитить компьютер от тайного проникновения

Лукацкий напомнил, что ранее намекать на внешнее вторжение и наличие вируса могли как замедленная работа системы, так и всплывающие системные уведомления. Сейчас же пользователь может и не подозревать о взломе компьютера, так как очевидных признаков не существует.

”О том, что компьютер заражен, зачастую мы узнаем, когда на экране высвечивается требование выкупа или компьютер перестает работать. Если цель вредоносной программы – кража информации, то мы можем вообще не узнать, что наш компьютер был взломан”, – поделился Лукацкий.

Эксперт также рассказал, как ограничить тайное проникновение. Для этого, по его словам, следует установить на устройство антивирус, однако предпочтение нужно отдать программе, работающей перманентно. В число требований к антивирусу также входит возможность проверки всех программ, которые открываются и устанавливаются на компьютер. Кроме того, антивирус должен проверять все файлы не по определенному графику, а постоянно.