Россиянам рассказали, как защитить SIM-карты от мошенников

Сенатор Артём Шейкин советует россиянам изменить стандартные PIN-коды на своих SIM-картах, чтобы защитить себя от мошенничества. Он подчеркнул, что это простой и эффективный способ повысить безопасность. Это может предотвратить несанкционированный доступ к вашим данным, если ваша сим-карта окажется в руках мошенников после утери или кражи телефона.

Сенатор получил этот совет от главы департамента кибербезопасности «Сбербанка», Сергея Лебедя. Лебедь объяснил, что иметь PIN-код на сим-карте делает её менее подверженной злоупотреблениям мошенниками, особенно в отношении приложения «Сбербанк Онлайн».

Ранее также было объявлено, что в России планируется внести обязательное требование для операторов — блокировать звонки с незарегистрированных SIM-карт. Это означает, что только SIM-карты, прошедшие верификацию баз данных и имеющие подтверждённые паспортные данные, смогут осуществлять звонки.