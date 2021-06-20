Россиянам рассказали, как защитить смартфон от жары

Одним из наиболее очевидных способов предотвращения перегревания устройства в летнее время — не оставлять его под солнечными лучами. Дело в том, что пребывание смартфона под солнцем чревато перегревом аккумулятора, а также выгоранием AMOLED-дисплеев.

Еще для защиты смартфон от жары источник рекомендует не держать его в чехле. Под воздействием прямых солнечных лучей, будучи в чехле, аппарат перегревается еще сильнее, в связи с чем и рекомендуется его снять.

Помимо прочего во время жары не стоит перегружать смартфон сложными задачами, например воспроизведением фильмов и игр, поскольку это только усугубляет проблему с перегревом. Также отказаться стоит от зарядки смартфона под солнцем и от его эксплуатации в случае плохого сигнала сотовой связи.