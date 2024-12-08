Россиянам рассказали, как защититься от файлов Word с вирусами внутри

Эксперты советуют быть осторожнее с письмами на электронной почте, особенно если они содержат вложения или ссылки. Александр Вураско, директор по развитию сервиса мониторинга цифровых угроз, напомнил, что спешка при открытии файлов Word или переходе по ссылкам может привести к неприятным последствиям. Он уточнил, что в подобных письмах мошенники часто действуют от имени HR-отделов или бухгалтерии, что создаёт иллюзию доверия.

Вураско отметил, что основной метод злоумышленников — спровоцировать пользователя на необдуманные действия, например, перейти по ссылке и ввести свои данные. Только после этого человек понимает, что стал жертвой обмана. Специалист подчеркнул, что бороться с таким риском можно двумя способами: перепроверять всю информацию и не спешить вводить данные, если нет уверенности в безопасности ресурса.

Он также посоветовал использовать антивирусное ПО, которое может блокировать часть фишинговых сайтов, хотя полностью защитить от всех угроз оно не сможет. Вураско добавил, что подход мошенников становится всё сложнее, и абсолютно каждый может оказаться их жертвой. Поэтому он рекомендует быть максимально внимательными и не доверять подозрительным письмам.