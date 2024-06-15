Россиянам рассказали, как защититься от популярных мошеннических схем

Фишинг в интернете продолжает оставаться одной из основных угроз как для обычных пользователей, так и для бизнеса. В последний год заметно увеличилось число случаев перехода на фишинговые сайты через Telegram, что стало значительной проблемой для пользователей этого мессенджера. Как отмечают специалисты из «Лаборатории Касперского», злоумышленники часто пытаются украсть данные для входа в личные аккаунты, что может привести к последующим финансовым мошенничествам.

Другим трендом стали фишинговые атаки, связанные с актуальными событиями, такими как выпускные экзамены и поступление в вузы. Злоумышленники создают фейковые сайты, обещая доступ к эксклюзивным материалам или помощь в сдаче экзаменов за деньги. Это позволяет им собирать персональные и банковские данные, используемые для мошеннических операций, включая получение кредитов или микрозаймов.

Важно быть осторожным и не попадаться на уловки мошенников, которые используют различные способы обмана, такие как фейковые сайты для получения водительских удостоверений или обещания возврата налоговых выплат. Эксперты из компании BI.ZONE подчёркивают, что защита от фишинга требует внимательности и использования надёжных средств защиты данных, чтобы избежать угрозы потери личной информации и финансовых потерь.