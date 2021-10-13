Россиянам рассказали, как защититься от распространенного метода онлайн-мошенничества

Специалист отметил, что для того, чтобы письмо с вредоносным содержанием не попало в папку “Спам”, мошенники начали пользоваться легитимными почтовыми сервисами для их отправки. Такое осуществляется и с помощью подражания под доверенных отправителей. Для этого злоумышленники эксплуатируют доменные имена, похожие на настоящие.

“Для защиты пользователям стоит применять антиспам и антифишинг, почтовые антивирусы. Необходимо следовать рекомендациям холодного рассудка, взвешенно реагировать на эмоциональные письма. Дополнительно стоит изучить наиболее простые техники определения спама и фишинга”, — поделился Вишняков, добавив, что в случае поступления письма на корпоративную почту следует переслать его специалистам центра оперативного реагирования на угрозы информационной безопасности компании.