Россиянам рассказали, как защититься от вирусных рассылок

Так, для того, чтобы защититься от вирусных рассылок специалист порекомендовал не открывать подозрительные документы от неизвестных отправителей. Не стоит также оставлять персональные данные в открытом доступе, в частности, в социальных сетях, поскольку это дает возможность злоумышленникам многое узнать о жертве. Рекомендуется также ограничить использование бесплатного общественного интернета.

”Гаджеты без антивирусных программ защищены гораздо меньше. Даже если пользователь может назвать себя профи и следит за безопасностью, никто не гарантирует, что уставший или загруженный человек не скачает случайно вредоносную программу, приняв ее за рабочее письмо”, — поделился Мясоедов.