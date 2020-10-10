Россиянам рассказали, как злоумышленники воруют деньги, зная номер карты

Так, мошенники могут оказывать влияние, что впоследствии приводит к тому, что жертва собственноручно осуществляет операции по карте или же называет недостающие данные карты. Часто злоумышленники представляются сотрудниками банка или же служб безопасности, побуждая людей срочно перевести средства на “безопасный” счет или назвать код отмены якобы проводимых операций.