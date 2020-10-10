Наука и технологии
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Россиянам рассказали, как злоумышленники воруют деньги, зная номер карты
Эксперт назвал два метода, которыми они пользуются
Начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов рассказал россиянам, как злоумышленники воруют деньги, зная номер карты.
Так, несмотря на то, что украсть деньги, зная лишь номер карты и не имея реквизитов, CV-кода и срока ее действия, практически невозможно, злоумышленники могут угадать остальные данные методом подбора или же воспользоваться социальной инженерией.
Социальная инженерия — метод воздействия на человека через различные варианты средств коммуникации, например, очно, по телефону или через e-mail, с целью совершения им требуемых злоумышленником действий или разглашения конфиденциальной информации.
Так, мошенники могут оказывать влияние, что впоследствии приводит к тому, что жертва собственноручно осуществляет операции по карте или же называет недостающие данные карты. Часто злоумышленники представляются сотрудниками банка или же служб безопасности, побуждая людей срочно перевести средства на “безопасный” счет или назвать код отмены якобы проводимых операций.