Россиянам рассказали, какая работа увеличивает риск болезней сердца

Так, по словам ученых, к таким последствиям для здоровья может привести связанная с психологическим и физическим перенапряжением работа.

“Оказывает неблагоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему работника психологическое, физическое перенапряжение. А также аэрозоли, вибрация, производственный шум, электромагнитное излучение, тепловое и холодовое воздействие, химические вещества — свинец, ртуть, бензол, марганец и т. д.”, — предупредили россиян специалисты.

По словам ученых, вредными для здоровья также является монотонный труд, низкая физическая активность, а также умственная нагрузка в совокупности с производственными обстоятельствами. Источник также напомнил о том, что болезни сердца и кровеносных сосудов относятся специалистами ВОЗ в категорию спровоцированных производством заболеваний.