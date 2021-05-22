Россиянам рассказали, какие данные нельзя указывать на сайте знакомств

По словам эксперта, совершаемые на сайтах знакомств преступления можно условно поделить на две категории: вызванные несовершенствами в программном обеспечении и обусловленные человечеством фактором. Для того, чтобы увеличить вовлеченность пользователей разработчики регулярно улучшают свой продукт, однако любое нововведение приводит к новым строкам кода, что, в свою очередь, добавляет больше уязвимостей, которые и эксплуатируются мошенниками.

Что касается человеческого фактора, то к ним можно отнести мошенничество с помощью методов социальной инженерии.

“Лучшей защитой от подобных рисков на сайтах знакомств являются холодный разум и аккуратность. Помните, что собеседник может преследовать корыстные, преступные интересы или даже не являться тем, за кого себя выдаёт. Поэтому сведения о своём точном местоположении ни при регистрации, ни в процессе раннего общения открывать нельзя”, — поделился Мясоедов.