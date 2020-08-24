Россиянам рассказали, какие настройки в смартфоне не стоит менять

Специалист отметил, что сломать смартфон посредством изменений в настройках не получится, однако испортить качество его работы - вполне. Так, поменяв несколько опций в настройках SIM-карты, можно спровоцировать сбои, которые впоследствии необходимо долго устранять.

Отдельно эксперт отметил настройки особых возможностей в смартфоне, в числе которых режим для слабовидящих. ”Неправильная настройка может привести к тому, что интерфейс телефона поменяется, и вы какое-то время не сможете вернуть его в привычный режим. Особенно это актуально для старшего поколения, которому чаще всего устанавливают интерфейс с более крупным шрифтом”, — рассказал Косарев.

Косарев также сообщил о том, что некоторые смартфоны имеют функции очистки, воспользовавшись которыми пользователи рискуют полностью отформатировать устройство. Также эксперт не рекомендует менять настройки родительского контроля, а также выходить из аккаунтов, привязанных к ID. По словам специалиста, не следует менять настройки, не зная точно о последствиях данных изменений.