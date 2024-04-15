Россиянам рассказали, какие посты в соцсетях могут стоить им работы

Социальные сети могут оказать влияние на вашу карьеру, предупреждает карьерный консультант Оксана Семёнова. Они часто используются рекрутерами для сбора информации о потенциальных кандидатах. Рекрутеры могут анализировать открытую информацию без прямого взаимодействия с кандидатом, так называемый метод OSINT.

Необдуманные посты или фотографии могут создать неправильное впечатление о вас. Например, провокационные фотографии могут заставить работодателя считать вас человеком, не подходящим для консервативных отраслей. Также неосмотрительные комментарии по политическим или религиозным темам могут вызвать проблемы.

Существует и активный метод сбора информации, который включает намеренное взаимодействие с кандидатом. Рекрутеры могут проверить вашу активность в профессиональных сообществах или форумах, чтобы убедиться в подлинности ваших навыков. Если ваша активность не соответствует заявленным навыкам, это может вызвать сомнения у работодателя.