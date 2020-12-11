Россиянам рассказали, какие приложения могут замедлять работу смартфона

Специалист не советует прибегать к использованию встроенных производителем браузеров, а отдавать предпочтение Chrome, Firefox, Edge и другим известным программам. Также эксперт уверил, что при скачивании приложений из официального магазина Google Play - нет необходимости в работе антивируса в фоновом режиме.

По словам Гриценко, на старых смартфонах замедление может происходить во время использования клиентов социальных сетей, в числе которых Facebook, YouTube, Instagram. Избежать этого можно, если пользоваться облегченными версиями приложений или же используя социальные сети через браузер.