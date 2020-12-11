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Россиянам рассказали, какие приложения могут замедлять работу смартфона

А также о том, как этого можно избежать
Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко рассказал россиянам, какие приложения могут замедлять работу смартфона. Специалист отметил, что работу современного смартфона сложно значительно замедлить, однако тяжелые программы могут повлиять на время автономной работы.

Замедление смартфонов на iOS и Android из-за приложений происходит по-разному. Например, на Android замедлять работу системы могут приложения, предустановленные производителем в свои "оболочки", а также различные антивирусы, клинеры.

Владимир Гриценко
Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин»

Специалист не советует прибегать к использованию встроенных производителем браузеров, а отдавать предпочтение Chrome, Firefox, Edge и другим известным программам. Также эксперт уверил, что при скачивании приложений из официального магазина Google Play - нет необходимости в работе антивируса в фоновом режиме.

По словам Гриценко, на старых смартфонах замедление может происходить во время использования клиентов социальных сетей, в числе которых Facebook, YouTube, Instagram. Избежать этого можно, если пользоваться облегченными версиями приложений или же используя социальные сети через браузер.