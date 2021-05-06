Россиянам рассказали, какие приложения воруют трафик

По словам эксперта, большинство мобильных программ через условно "теневой" трафик в фоновом режиме обновляются, синхронизируют данные и направляют телеметрии, поскольку информация пользователя позволяет получать доход при монетизации. Он отметил, что игры и приложения для фитнеса предоставляют разработчикам сервисов большое количество данных. Причем передается даже та информация, которую пользователи не указали самостоятельно.

“Есть два типа мобильных приложений: одни действуют в легитимном поле, другие являются вредоносными и воруют данные и трафик. Первый тип можно распознать, читая политику конфиденциальности, которую приложения предоставляют, а затем просят согласовать на старте использования программы”, — поделился Косарим.

Вредоносные программы, в свою очередь, могут появиться на смартфоне при различных сценариях. Одним из таких является посещение запрещенных сайтов или загрузка контента из непроверенных источников.