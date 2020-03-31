Россиянам рассказали, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть во время самоизоляции

”Снижение иммунитета, нарушение обмена веществ и работы ЖКТ, обострение хронических заболеваний, бессонница, раздражительность — вот неполный список потенциальных проблем со здоровьем, которые ждут людей, запертых в квартирах»”, — сообщили эксперты.

Для того, чтобы избежать негативного влияния на организм в период самоизоляции специалисты рекомендуют составить правильный рацион питания. В нем, по словам специалистов, должно найтись место для достаточного количества белковых блюд, в числе которых рыба, творог, яйца, а также мясо. Также эксперты посоветовали включить в ежедневный рацион не менее трех фруктов, а также порядка полутора литров воды. Кроме того, в период самоизоляции специалисты порекомендовали укреплять иммунитет, отказаться от употребления алкогольных напитков, исключить панику и перейти на домашние тренировки.