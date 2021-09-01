Россиянам рассказали, какие продукты помогут настроиться на работу

По словам специалиста, после длительного летнего отдыха организму может быть сложно перестроиться на рабочий режим, поэтому стоит ему в этом помочь. Сделать это можно благодаря определенному набору продуктов.

Первым приемом пищи врач посоветовала сделать цельнозерновую кашу. Дело в том, что она богата витаминами группы В, которые, в свою очередь, полезны для всей нервной системы. Также эти витамины можно найти и в цельнозерновом и ржаном хлебе.

Полезными на завтрак были названы и яйца. Так, врач отметила, что они могут “взбодрить” мозг и ускорить время принятия решений.

“Желток содержит холин, а это предшественник ацетилхолина. Ацетилхолин, в свою очередь, – это нейромедиатор, который обеспечивает сигнал между нейронами. То есть он отвечает за промежуток между тем, что мы подумали и что произнесли. Он помогает найти нужное слово и вспомнить нужное определение. Поэтому яйца на завтрак будут очень хорошим решением”, – порекомендовала врач.