Россиянам рассказали, какие профессии будут востребованы в ближайшем будущем

Основной задачей, которую ставит перед собой проект – показать тренды, которые формируют запрос на новых специалистов.



На сайте «Атласа» представлен интерактивный тест, который подскажет, на какие профессии вам стоит обратить внимание прежде всего. Для каждой из представленных профессий имеется описание задач, которые предстоит выполнять специалистам, а также перечень необходимых знаний и навыков.



Утверждается, что над созданием «Атласа» работали ведущие эксперты СберБанка и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».



“Важно понимать, что перспективные профессии будущего не ограничены перечнем, представленным в «Атласе»”, – отмечают на сайте проекта.