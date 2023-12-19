Россиянам рассказали, какие профессии роботы отберут у людей

Грузчики, курьеры и таксисты находятся среди профессий, которые, по мнению российских экспертов, могут быть в будущем заменены роботами, согласно исследованию, проведённому ассоциацией «Цифровой транспорт и логистика», Национальным союзом экспертов в транспорте и логистике, и Консорциумом робототехники и систем интеллектуального управления.

Почти половина экспертов (49%) считают, что робототехника вполне может заменить грузчиков. Кроме того, 33% считают, что роботы могут заменить курьеров, используя дроны или роверы, а 24% предполагают замену таксистов и водителей автомобилей на автоматическое управление. Ещё 20% считают, что даже водителей грузовых такси можно будет заменить роботами.

Однако меньше всего вероятностью роботизации обладают профессии бортпроводника, механика судна, судового повара и обходчика ж/д путей. Важно отметить, что 41% опрошенных экспертов считают, что роботы не способны полностью заменить человеческий труд.