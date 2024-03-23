Россиянам рассказали, какие риски несёт функция отслеживания смартфона

Руководитель аналитического центра Zecurion, Владимир Ульянов, предупреждает о рисках использования функции отслеживания на смартфонах. Хоть это помогает найти утерянное устройство, но может стать угрозой для личной информации владельца, по его словам. Он также отмечает, что подобные инструменты могут быть использованы против пользователей.

Ульянов сравнивает режим отслеживания с выбором между облачным хранением и жёстким диском для фотографий, где каждый выбирает свой баланс между удобством и безопасностью. По его мнению, вопросы информационной безопасности требуют внимательного подхода и постоянного поиска оптимального решения.

Эксперт также призывает быть осторожнее с телефонами в общественном транспорте и в аэропортах. Однако он уверяет, что потеря смартфона — редкое явление, поэтому реальная угроза негативных последствий остаётся невысокой.