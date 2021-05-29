Россиянам рассказали, какие сайты чаще всего копируют мошенники

И чаще всего речь о сайтах, занимающихся продажей различных билетов. Эксперт объяснил, что принцип работы подобных сайтов может базироваться на двух принципах. Согласно первому продажа настоящих билетов не предполагается вообще.

“Чаще всего такие сайты рекламируют в социальных сетях билеты со скидкой 20-30%. Тут есть два варианта. При вводе платежных данных вы либо лишитесь денег с карты в целом, либо получите на руки совершенно не то, что заказывали”, — рассказал Пащенко.

Второй, в свою очередь, подразумевает продажу билетов с указанием более низкой цены. При покупке же у пользователя снимается, напротив, больше денег, билет при этом реально покупается.