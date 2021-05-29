Наука и технологии
Сегодня в 08:06
Россиянам рассказали, какие сайты чаще всего копируют мошенники
Зачастую это сайты по продаже билетов
Радио Sputnik взяло интервью у руководителя проекта "КиберМосква" Григория Пащенко, в рамках которого россиянам рассказали, какие сайты чаще всего копируют мошенники. Так, по словам специалиста, зачастую злоумышленники копируют сайты, которые выходят первыми в поисковых строках.
И чаще всего речь о сайтах, занимающихся продажей различных билетов. Эксперт объяснил, что принцип работы подобных сайтов может базироваться на двух принципах. Согласно первому продажа настоящих билетов не предполагается вообще.
“Чаще всего такие сайты рекламируют в социальных сетях билеты со скидкой 20-30%. Тут есть два варианта. При вводе платежных данных вы либо лишитесь денег с карты в целом, либо получите на руки совершенно не то, что заказывали”, — рассказал Пащенко.
Второй, в свою очередь, подразумевает продажу билетов с указанием более низкой цены. При покупке же у пользователя снимается, напротив, больше денег, билет при этом реально покупается.